إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربى

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين ربع نقل، وأن المصابين هم: عايدة فرج شاكر 57 سنة، وجواليا عماد سمير 9 سنوات، وسلامة رزق فام 63 سنة، وليذا سعد حكيم 30 سنة، ومينا عماد سمير 6 سنوات، وسمير عماد سمير 7 سنوات، وقراص وهبة سمير 5 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.