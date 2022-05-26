إدانة روائية أمريكية بقتل زوجها بعد سنوات من نشرها مقال بعنوان "كيف تقتلين زوجك"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن هيئة محلفين فى مدينة بورتلاند الامريكية أدانت روائية رومانسية، سبق أن نشرت مقالا بعنوان "كيف تقتلين زوجك" بإطلاق النار على زوجها وقتله قبل أربع سنوات.

ووجدت هيئة المحلفين المكونة من سبع نساء وخمسة رجال أن الكاتبة وتدعى نانسى كرامتون بروفى، البالغة من العمر 71 عاما مذنبة بجريمة قتل من الدرجة القانية، بعد إجراء مداولات على مدار يومين عن وفاة زوجها دانيال بروفى.

وكان دانيال، 63 عاما يعمل طاهيا، وقتل فى الثانى من يونيو 2018 مع استعداده للعمل فى معهد أوريجون فى جنوب غرب بورتلاند.

ولم يظهر على كرامتون بورفى أى رد فعل بعد صدور الحكم، وقال أحد محاميى الدفاع أنهم سيستأنفون ضد القرار.

وقال الإدعاء لهيئة المحلفين إن كرامتون بروفى كان لديها دوافع متمثلة فى مشكلات مالية وسياسة تأمين على الحياة. إلا أنها دفعت بأنه لا سبب لديها لتقتل زوجها، وانه تم حل أغلب مشكلاتهم المالية عن طريق صرف جزء من خطة مدخرات بروفى للتقاعد.

وأظهرت وثائق وأدلة تم عرضها فى المحاكمة انها امتلكن نفس طراز البندقية المستخدمة فى قتل الزوج، وشوهدت فى لقطات للمراقبة وهى تقعد من وإلى معهد الطهى، ولم تعثر الشرطة على البندقية التى قتلت بروفى.

وقال محامو الدفاع إن أجزاء البندقية كانت مصدر إلهام لكتابات كرامتون بروفى وأشاروا غلى أن شخصا أخر ربما قتل بروفى خلال عملية سطو فاشلة.

وكانت الزوجة كتبت مقالا عن كيفية ارتكاب جريمة قتل لا يمكن تعقبها، إلا أن القاضى استبعد المقال من المحاكمة مشيرا غلى أنه نشر فى عام 2011.