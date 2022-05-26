أهم الشواطئ والجزر المفضلة بالغردقة لنجوم الكرة خلال قضاء إجازاتهم.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجذب الجزر البحرية والشواطئ الخلابة في كل صيف عددا من نجوم العالم في شتي المجالات المحتلفة من بينها نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، وكان من بين من زاروا الغردقة محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، وسيرجيو رامواس نجم ريال مدريد ومحمد النني وكريم بنزيما وغيرهم من النجوم.



ويقصد النجوم عددا من الاماكن المعروف من بينها شواطئ الجزر بالبحر الأحمر.. تعرف على تلك الأماكن التي يزورها نجوم الساحرة المستديرة بالغردقة:

- شاطئ محمية

من أهم الشواطئ على جزيرة الجفتون التي يقصدها النجوم ويقضيون فيها وقت إجازاتهم يستمتعون خلالها بالسباحة وممارسة الألعاب البحرية والسنوركلنج، والتي تقع على جزيرة الجفتون وتبعد قرابة 10 كيلو من الغردقة، وزاره محمد صلاح وراموس وبنزيما من قبل.

- شاطئ أورانج

من شواطئ جزيرة الجفتون أيضا وهو من أهم الشواطئ التي يزورها نجوم الساحرة المستديرة والذي أيضا يستمتع فيها النجوم بالسباحة وكذلك الألعاب البحرية والاستجمام.

جزيرة ابو منقار

من أهم المناطق التي يمكن أن يقضي عليها النجوم وقتا من إجازتهم، حيث قضي سيرجيو راموس نجم ريال مدريد وقتا طويلا خلال إجازته في صيف 2019 وزوجته عليها، والتي تبعد أميال قليلة عن الغردقة وتتميز بوجود أشجار المنجروف عليها.

جزيرة بيوض

تقع شمال مدينة الغردقة وهي من أفضل الجزر التي يقصدها دائما النجم محمد صلاح في كل مرة يزور فيها الغردقة، وخاصة شمال الغردقة والتي يمكن الإبحار إليها من شواطئ الحومة وتتميز بشواطئها الخلابة والمميزة.

جزيرة طويلة

من أفضل الجزر في شمال الغردقة وأيضا يقصدها عدد من النجوم وقصدها من قبل في رحلة بحرية نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، ويقصدها في تلك الأيام النجم محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، والمنتخب المصري بصحبة أسرته.