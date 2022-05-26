أنفلونزا الطماطم.. هل تربطها علاقة بـ فيروس كورونا؟

فاطمة ياسر

أعلنت وسائل إعلام هندية أنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذى يشهد انتشارا فى بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، ما أثار اهتمام السلطات الصحية.

وأضافت الصحف الهندية أن فيروس أنفلونزا الطماطم يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، قد ظهر بداية الشهر الجارى فى بعض الولايات الجنوبية بالهند ومنها "كيرالا".

ووفقا لمواقع "indianexpress" و"dnaindia" و"healthlibrary" سنتعرف على حقيقة العلاقة بين أنفلونزا الطماطم وفيروس كورونا.

هل هناك علاقة بين أنفلونزا الطماطم وفيروس كورونا؟

على الرغم من أن بعض الأعراض الخاصة بأنفلونزا الطماطم تشبه أعراض فيروس كورونا التاجي، لكن لا يوجد علاقة بينهما، فتظهر هذه الأعراض بشكل عام عند الإصابة بالالتهابات الفيروسية، لذلك لا داعي للذعر حيث طُلب من السلطات الصحية في الهند البقاء في حالة تأهب خوفا من انتشاره.



العلاقة بين انفلونزا الطماطم وفيروس كورونا

ما أنفلونزا الطماطم؟

أنفلونزا الطماطم مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم علي الجلد، وتؤثر بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد ، والجفاف لدى الأطفال، و بشكل عام ، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم.

ما أعراض الإصابة بأنفلونزا الطماطم؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بأنفلونزا الطماطم، والتي يجب التعرف عليها للتحقيق من الإصابة، و تشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

-ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

- طفح جلدي.

- تهيج الجلد.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- جفاف الجسم.

- آلام الجسم.

- تورم المفاصل.

- غثيان.

- تقيؤ.

- مغص.

- سعال.

- عطس.

- سيلان الأنف.

هل أنفلونزا الطماطم معدية؟

بالفعل معدية مثل حالات الأنفلونزا الأخرى، ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الأنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.