أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى وفداً من الكونجرس الأمريكى.. صور

كتب - إسماعيل رفعت

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضمَّ كلاً من: النائب الجمهوري من ولاية يوتا كريس ستوارت، والنائبة الجمهورية من ولاية ميتشغان ليسا مكلين، والنائب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا جاي ريسكنثالر، إلى جانب كلاي وايت كبير الموظفين فى مكتب عضو الكونجرس ستوارت، ونيك حواتمة كبير الموظفين في مكتب العضو ليسا مكلين، وآرون بوناور كبير الموظفين في مكتب العضو جاي ريسكنثالر.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أكد الدكتور العيسى على المسلمة التاريخية من أن المملكة العربية السعودية تمثل الروح الجامعة للعالم الإسلامي ومنشأ فصوله التاريخية وخارطته الجغرافية.