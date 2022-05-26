أمريكا: حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية

وشدد أوستن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، على أهمية التحالفات الدولية التي سمحت إلى أوكرانيا بالدفاع عن نفسها.



وفي سياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن لن ترفع عقوبات عن روسيا مقابل سماحها بخروج الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات ليست السبب وراء أزمة الغذاء العالمية بل السبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.