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أكرم القصاص
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أمريكا: حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية

الخميس، 26 مايو 2022 08:40 ص
أمريكا: حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا لأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
أ.ش.أ

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن حرب روسيا على أوكرانيا جرت أوروبا إلى أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وشدد أوستن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، على أهمية التحالفات الدولية التي سمحت إلى أوكرانيا بالدفاع عن نفسها.


وفي سياق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن لن ترفع عقوبات عن روسيا مقابل سماحها بخروج الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات ليست السبب وراء أزمة الغذاء العالمية بل السبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

 


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