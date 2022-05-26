اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 08:47 م
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أسماء الـ7 مصابين فى حادث تصادم بالمنوفية.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 08:21 م
أسماء الـ7 مصابين فى حادث تصادم بالمنوفية.. صور جانب من حادث التصادم
المنوفية - فريق المحافظات

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لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر داود الخطاطبة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة عمليات إسعاف المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر داود الخطاطبة بمدينة السادات، على الفور تم الدفع بثماني سيارات إسعاف وتم نقل 7 مصابين وثلاثة متوفين، إلى مستشفى منوف العام ومستشفى السادات.

وشملت أسماء المصابين كلا من على مبروك الخولى 17 سنة، وليد عونى الخولى 24 سنة، حسام الدين سيد 34 سنة، محمد على بكر 43 سنة، حسام عبدالعال الخولى 40 سنة، مأمون محمد 41سنة، محمد سيف النصر 23 سنة.

وأكدت مصادر، أن الإصابات ما بين كسور وكدمات وإصابات متوسطة، وجارى إسعافهم وعمل اللازم لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

الحادث
الحادث

 

حادث تصادم بالمنوفية
حادث تصادم بالمنوفية

 

جانب من حادث التصادم
جانب من حادث التصادم

 


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