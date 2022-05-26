اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 02:19 م
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أسعار النفط تسجل 114.47دولار لبرنت و110.90دولار للخام الأمريكى

الخميس، 26 مايو 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 114.47دولار لبرنت و110.90دولار للخام الأمريكى
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 114.47دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 110.90دولار للبرميل.
 
ورجح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، انخفاض إنتاج النفط هذا العام فى روسيا لنسبة قد تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات الغربية.
 
وقال نوفاك وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% - 8% مقارنة بالعام الذي قبله، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط للعام الحالي عند مستوى 480 - 500 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل عام.
 
ومن جانبها، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن "إنتاج النفط بروسيا في العام 2021 بلغ 524 مليون طن، وتتوقع الوزارة انخفاض المؤشر بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن بحسب السيناريو الأساسي، وبنسبة 17.2% إلى 433.8 مليون طن بحسب سيناريو محافظ".
 
 
 

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط


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