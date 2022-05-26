أبو الغيط يهنئ الرئيس حسن شيخ محمود بانتخابه رئيسا للصومال

بيشوى رمزى

هنأ الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على فوزه بالانتخابات الرئاسية التاريخية التي جرت يوم 15 مايو، وذلك في اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، أشاد خلاله أبو الغيط بالانتقال السلمي والسلس للسلطة، كما أكد على تطلع الجامعة العربية لتلبية الدعوة للمشاركة في مراسم التنصيب المقرر عقدها يوم 9 يونيو القادم بالعاصمة مقديشو.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام أكد خلال الاتصال على استمرار وقوف الجامعة مع الصومال في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، مبديا في ذات الوقت ثقته التامة في قدرة الرئيس حسن شيخ محمود على مواجهة تلك الأزمات، من خلال ما يمتلكه من خبرة مهنية واسعة بما في ذلك خبرته السابقه في ادارة البلاد في الفترة من 2012-2017.

وأضاف المصدر أن الأمين أعرب عن أمنياته للرئيس بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، وأن تمثل هذه الانتخابات نقطة تحول نحو مزيد من الأمن والاستقرار، واعادة انخراط الصومال بشكل بناء مع المجتمع الدولي، حتى تتفرغ البلاد للتركيز على التنمية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.