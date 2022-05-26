اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 01:52 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يؤكد ضرورة الوصول لحل للأزمة الأوكرانية خلال لقاء مع وزير خارجية قبرص

الخميس، 26 مايو 2022 01:22 م
أبو الغيط يؤكد ضرورة الوصول لحل للأزمة الأوكرانية خلال لقاء مع وزير خارجية قبرص جانب من اللقاء
بيشوى رمزى

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استقبل صباح اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية القبرصي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى أعلى المستويات في ضوء العلاقة المتميزة التي تربط قبرص بالعالم العربي، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية التي من المنتظر أن تشهد استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة. 
 
 وذكر المصدر، أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد أبو الغيط على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة، والاثار السلبية لارتفاع تكلفة المعيشة على الأمن والاستقرار في الدول العربية. 
 
وأضاف المصدر أن أبو الغيط تناول مع وزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة.

قبرص

الجامعة العربية

ابو الغيط

وزير الخارجية القبرصي


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