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99.8 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا متحان مادة الأحياء إلكترونيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:35 م
99.8 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا متحان مادة الأحياء إلكترونيا امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، الأربعاء، الامتحان في مادة "الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتي اليوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الأحياء (في الفترة الصباحية) 99.80%، حيث أدى اليوم الامتحان 570 ألفًا و446 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1887 طالبا/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي (الكيمياء وعلم النفس والاجتماع)، حسب الجدول المعلن سابقًا.


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