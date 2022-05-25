5 ملايين دولار واردات مصر من الكيوى فى شهر واحد

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من الكيوى في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من الكيوى الطازجة نحو 5 ملايين و399 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 4 ملايين و284 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت مليون و115 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من الكيوي تعتبر ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية نحو 395 مليونا و935 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 334 مليونا و738 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 61 مليونا و197 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع الزراعية كلا من الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، والتي بلغت قيمتها نحو 252 مليون و956 ألف دولار، ارتفاعا من 251 مليون و686 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت مليون و270 ألف دولار، يليها القمح وبلغت قيمته الإجمالية 175 مليون و931 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 340 مليون و814 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 164 مليون و883 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، بواقع 6.82 مليار دولار، بينما كانت 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 1.2%.