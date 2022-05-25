30 ألف طالب وطالبة بـ20 كلية يستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً حول استعداد جامعة أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الثانى التى ستجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بـ20 كلية ويؤدى خلالها 30 ألف طالب وطالبة امتحانات نهاية العام.





وأعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أن الجامعة استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشهدها 30 ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد.



وأضاف الدكتور أيمن عثمان، أن الجامعة تشدد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف مقرات الجامعة بأسوان حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.