11 مليونا و693 ألفا و90 حالة إجمالى إصابات كورونا فى قارة إفريقيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة السمراء، بلغ 11 مليونا و693 ألفًا و90 حالة إصابة، كما سجلت 253 ألفًا و726 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز، في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من 299 مليونا و 944 ألفا و465 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و 820 ألفًا و 754 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

وفى وقت سابق، قال المدير التنفيذي للشركة الوحيدة في القارة الأفريقية التي تصنّع جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا، في تصريحات لبي بي سي، إن المنظمات العالمية التي تشتري اللقاحات للبلدان الفقيرة "بحاجة إلى التعجيل" وطلب الجرعات من الشركة من أجل إنقاذ خط إنتاجها.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات التي أطلقتها شركة آسبن فارماكير، بأنه قد يتعين عليها إيقاف الإنتاج في مصنعها في جنوب إفريقيا بعد تضررها من انخفاض الطلب.

وحصل أقل من واحد من كل ستة أفارقة على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مع تردد كثير منهم في تلقي اللقاح.

وحثت أعلى هيئة صحية في القارة، الهيئات الدولية التي تشتري اللقاحات للقارة الإفريقية، على تقديم طلبات مع آسبن.