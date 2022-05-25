10 معلومات فى بيان النيابة الخاص بتحقيقات سقوط حافلة غرقًا بالمنيا

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها في واقعة سقوط حافلة بترعة الابراهيمية بقرية البرجاية بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

وتضمن بيان النيابة 10 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

* النيابة العامة تأمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا.

*الحادث تسبب في وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جاريةً للتأكد من خلو المياه من آخرين.

*النيابة وجهت للسائق اتهامات الإهمال الرعونة وعدم احترازه والقيادة بسرعة زائدة وتعاطي موادَّ مُخدِّرة.

* الحافلة سقطت بترعة الإبراهيمية بقرية (البرجاية) بطريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها.

*شائعات انتشرت حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمدًا إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها.

*أكد اثنان من الركاب عدم صحة الإشاعات المتداولة حول تهديد قائد الحافلة الركاب قبل وقوع الحادث.

* سألت النيابة العامة شاهدًا على الحادث أكد وقوعه وفق الصورة التي انتهت إليها شهادة المصابين، متهمًا قائد الحافلة بالتسبب فيه لقيادتها بسرعة زائدة.

* النيابة العامة تبينت من معاينة مسرح الحادث وجود إتلاف بسور كوبري ( البرجاية )، وعدم وجود آثار لكبح الإطارات بالطريق، أو وجود أي آلات مراقبة مطلة عليه.

*النيابة العامة استجوبت المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وادَّعى وقوع الحادث نتيجة عطل مفاجئ بمكابح الحافلة.

*الفحص الطبي أكد إيجابية تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، وجارٍ استكمال التحقيقات.