1.2 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الهندسية بالفترة من يناير إلى أبريل 2022 بارتفاع 31%

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 31 % خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2022 لتسجل 1.27 مليار دولار مقابل 974 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك مع استمرار صحوة صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصرية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق صادرات القطاع ارتفاع بنسبة 27% فى شهر أبريل 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 291.9 مليون دولار في أبريل 2022 بالمقارنة ب 230.6 مليون دولار فى ابريل 2021.

وأشار تقرير المجلس إلي أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 4 أشهر من عام 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الأجهزةالكهربائية بزيادة 60% و الكابلات بارتفاع81% ومكونات السيارات ارتفعت2.1% و الأجهزة المنزلية حققت 13% والمعادن سجلت زيادة 93% و تشغيل و تشكيل المعادن حققت113% و الآلات و المعدات ارتفعت 113%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2022 في أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك - ايطاليا ) وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – - الكويت - الأردن –لبنان ) وفي أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا).

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استمرار صحوة صادرات القطاع في ظل هذه الظروف العالمية تؤكد قدرات المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى استمرار الطلب الخارجي المرتفع على منتجات القطاع وذلك في الأسواق التقليدية إضافة إلي الأسواق الجديدة التي يعمل المجلس على التواجد بها.

وأشار إلى أن القطاعات الهندسية المصرية بحاجة إلى النزول بتكاليف الإنتاج حتى يتسنى الاستمرار في تحقيق القفزات التصديرية على مدار السنوات المقبلة وقد تسجل طفرات كبيرة في عمليات التصدير حال خفض التكلفة بنسبة 15%

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار خامات الإنتاج في العالم كله، الأمر الذي يضغط بقوة على الأسعار النهائية للمنتجات المصدرة مما يجعل المنافسة في الأسواق الدولية بها كثير من التحديات التي تتطلب مزيد من الدعم للقطاعات التصديرية.