اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 06:15 م
أكرم القصاص
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‏‎"سانا": قتلى وجرحى فى اشتباكات بين مجموعات إرهابية بريف الحسكة

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:24 م
‏‎"سانا": قتلى وجرحى فى اشتباكات بين مجموعات إرهابية بريف الحسكة سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة الأنباء السورية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.


ونقلت سانا عن مصادر أهلية من المدينة القول، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت في محيط المشفى الوطني بمدينة رأس العين بين إرهابيي ما يسمى (أحرار الشرقية) من طرف وإرهابيي (الحمزات) من طرف آخر؛ بسبب خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات والتحكم بطرق ومعابر التهريب.


وأشارت المصادر إلى أن حالة التوتر ما تزال موجودة ضمن المدينة وحملات التجييش والتحريض المتبادلة مستمرة بعد نداءات أطلقها المرتزقة من أجل الاستنفار والتوجه إلى مدينة رأس العين للمشاركة في الاقتتال.


سوريا

اشتباكات فى سوريا

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