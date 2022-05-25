يوم أفريقيا.. ذهب ومعادن وثروات أخرى تكشف الحجم الحقيقى لكنوز القارة السمراء

نهي الطويل

يوافق يوم 25 مايو يوم أفريقيا، والذي يحتفل فيه العالم بإسهامات القارة السمراء فى المجتمع الدولي، وأحد أهم العوامل التي تجعل القارة مؤثرة عالميا هي امتلاكها لاحتياطات ضخمة من الكثير من المعادن الأساسية. فوفقا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, تمتلك أفريقيا 30% من إجمالي احتياطات المعادن عالميا بالإضافة إلى 8% من احتياطي الغاز الطبيعي و12% من احتياطي البترول. هذا بالإضافة إلى 65% من الأراضي الزراعية الموجودة في العالم.

تحتوي القارة علي 90% من احتياطي كل من البلاتين والكروميوم. يدخل البلاتين في صناعة الإلكترونيات, الأدوات الكهربية, بعض أدوية مرض السرطان, وصناعة الحلي. بينما يدخل الكروميوم في صناعة المنتجات الحديدية حيث يمنع الصدأ.

تمتلك جنوب أفريقيا وحدها نصف الاحتياطي العالمي من البلاتين, وفقا لموسوعة بريتانيكا، وبالنسبة إلى الكروميوم, فهو يتواجد بشكل أساسي في زيمبابوي بينما تحتوي جنوب أفريقيا علي أكبر مخزون من رمل الكرومايت وهو المكون الأساسي للكروميوم.

بالنسبة للمعدن الأهم في العالم, تملك جنوب افريقيا وحدها حوالي نصف الاحتياطي من الذهب. كما يتواجد بنسب أقل في كل من زيمبابوي, كونغو, غانا, بوروندي, ساحل العاج والجابون.

تضم القارة أيضا نصف احتياطي الكوبالت ويتواجد بكميات كبيرة في الكونغو وزامبيا والمغرب. ويستخدم الكوبالت في صناعة البطاريات، بعض الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى توربينات الغاز ومواتير الطائرات حيث يمنع الصدأ والتآكل.

ربع الاحتياطي العالمي من البوكسايت, وهو أنقي أنواع الألومنيوم, متواجد بأفريقيا، وبصفة أساسية في غينيا, ثم توجو والمنطقة التي تتوسطهما.

بالنسبة للمعادن الأخري التي يتواجد نسبة كبيرة من احتياطاتها عالميا علي الأراضي الافريقية, فالحديد موجود بوفرة في ليبريا, نيجريا, موريتانيا, الجابون, جنوب افريقيا, وزيمبابوي. وموجود بنسب أقل في كل من مصر والمغرب وتونس.

وبالنسبة للمنجنيز فهو موجود بكثرة في جنوب افريقيا, الجابون, غانا, بوركينا فاسو, ساحل العاج, الكونغو, الكاميرون, الجزائر والمغرب. ويدخل المنجنيز في صناعة الحديد, حيث يمنع الأكسدة, وكذلك البطاريات والدهانات.

تمتلك افريقيا ايضا نصيبا كبيرا من التنتالوم وهو معدن نادر مضاد للتآكل ويدخل في صناعة الالكترونيات وخاصة تغليف بعض الأجزاء الداخلية. ومعظم مخزون القارة موجود في الكونغو.

تمتلك الكونغو ايضا نصيبا كبيرا من الليثيوم والذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات. كما أن لديها نصيب الأسد في القارة بجانب ناميبيا من الجيرمانيوم والذي يدخل في صناعة الالكترونيات, المصابيح, وصناعة المعدات التي تكشف عن الاشعة تحت الحمراء.

الزيركونييوم, الذي يتميز بمقاومته الشديدة للحرارة, يدخل في صناعة السيراميك, الزجاج المقاوم للحرارة, الطوب, معدات الكشط وكتغليف لافران المصانع. وهو موجود بشكل كبير في افريقيا في كل من جنوب افريقيا, نيجريا, السنغال, مدغشقر, سيراليون, ومصر.

وأخيرا, تحتوي القارة الافريقية علي مخزون ضخم من كل من الالماس واليورانيوم. أكبر الدول الافريقية انتاجا للألماس, وفقا لموقع ان اس انرجي, هي بوتسوانا, انجولا, الكونغو, جنوب افريقيا, ناميبيا. وأما بالنسبة لليورانويم, ف18% من اليورانيوم الذي يورد عالميا يأتي من 3 دول افريقيىة هي جنوب افريقيا, النيجر وناميبيا, وفقا لوقع ماينينج افريكا.