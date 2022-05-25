وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة عمليات المديرية

الغربية مصطفى عادل

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وامتحانات الصف الأول الثانوي الورقي والإلكتروني، والامتحانات العملية والمعملية والمهارية والمعرفية للدبلومات الفنية، الدور الأول 2021/2022 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

اطمأن وكيل تعليم الغربية إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية بجميع المراحل والنوعيات، والدخول بنسبة 100% لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، يبلغ عددهم 91672 طالب، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الرياضيات، والمجال الصناعي 4738 طالب، بإجمالي 96410 طالب، ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 35003 طالب، يؤدون اليوم امتحان مادة الاحياء (ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي 39217 طالب من طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة وحلها فوراً.