اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 02:11 م
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وكالة إيطالية تدعم صناعة الجلود فى مصر بـ3 ملايين يورو

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:05 م
وكالة إيطالية تدعم صناعة الجلود فى مصر بـ3 ملايين يورو مؤتمر دعم الاقتصاد الاخضر بمشاركة هيئات أممية
كتبت : هند المغربي

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أعلن مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية للتنمية "مبادرة جديدة في مصر بقيمة 3 ملايين يورو لدعم صناعات الجلود والأثاث" لافتا إلى إن نتائج مبادرة مدينة الروبيكي دعمت الاقتصاد والبيئة ووفرت 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأدت إلى إصلاح وسط المدينة.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي الذي انطلق أمس بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في مصر بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير إيطاليا، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة وتسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي، والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

وأضاف مسؤول الوكالة الإيطالية للتنمية "ندعم سلاسل القيمة للأعمال التجارية ولدينا شراكة مع اليونيدو لدعم زراعة القطن مكونة من مرحلتين والتى تهدف في وضع مصر في ريادة القطن فى العالم وتقوم علي انخراط القطاع الخاص فى هذه المبادرة مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالتعليم الفني ودعمه ليناسب متطلبات سوق العمل.


الوكالة الايطاليه للتنميه

الأمم المتحدة

اللجنه الاقتصادية

اليونيدو

الروبيكي


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