اليوم السابع
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وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يزور أسوان لبحث فرص الاستثمار والسياحة ..فيديو

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:44 م
وفد رفيع المستوى من كوريا الجنوبية يزور أسوان لبحث فرص الاستثمار والسياحة ..فيديو جانب من الزيارة
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لاستقبال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية لوفد رفيع المستوى من مدينة جوانجو Gwangju بدولة كوريا الجنوبية الصديقة برئاسة السفير يوون يوا تشول رئيس المدينة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية الأسبق بمصر، والوفد المرافق له.
 
 
يأتى اللقاء فى إطار الجهود المبذولة بمحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، مع زيادة معدلات الحركة والليالى السياحية بإعتبارها من أهم المقاصد على المستوى الدولى والإقليمى.
 
 
واستمع السفير يوون يوا تشول رئيس مدينة جوانجو الكورية، لشرح من محافظ أسوان حول النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل والذى يظهر من داخل مكتب محافظ أسوان، ثم تبادل الطرفان الحديث عن فرص الاستثمار والسياحة.
 
 
حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد فرمان، مستشار محافظ أسوان للسياحة والآثار والهوية البصرية، والدكتور حسن الشقطى مستشار المحافظ للاستثمار، والدكتورة مرفت السمان، استشارى الشبكة العالمية لمدن التعلم.

 


اسوان

مدينة جوانجو

كوريا الجنوبية

السياحة

الاستثمار

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