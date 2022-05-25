اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير المالية السعودى: سيطرنا على الوضع الاقتصادى رغم أزمتى كورونا والنفط

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:24 م
وزير المالية السعودى: سيطرنا على الوضع الاقتصادى رغم أزمتى كورونا والنفط وزير المالية السعودي محمد الجدعان
أ ش أ

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ومن جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تمكنت من السيطرة على الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أن واجهت صدمتي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، منوها بأن رؤية المملكة 2030 تسعى لتنويع الاقتصاد بشكل كبير. 

وأضاف الجدعان -في جلسة حول السعودية في منتدى "دافوس" العالمي وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية- أن المملكة وفرت للمستثمرين 3 أمور أساسية تتضمن المصداقية والقدرة على التنبؤ بالأحداث والشفافية.


وأوضح أن السعودية وفرت المصداقية من خلال عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها، مشيرا إلى أن المملكة بدأت تتقدم في القدرة على التنبؤ بالأحداث مقارنة بالسابق، كما أن الشفافية تتضمن فتح البيانات للجمهور للاطلاع عليها.


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محمد الجدعان

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الاقتصاد السعودي

كورونا

انهيار أسعار النفط


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