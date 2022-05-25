اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 06:00 م
أكرم القصاص
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وزير الدولة السعودي: اقتصاد المملكة يشهد تطورا مستمرا رغم الأزمة العالمية

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:33 م
وزير الدولة السعودي: اقتصاد المملكة يشهد تطورا مستمرا رغم الأزمة العالمية وزير الدولة السعودي الدكتور إبراهيم العساف

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قال وزير الدولة السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إن اقتصاد المملكة يشهد تطورا مستمرا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.


وأضاف العساف -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء على هامش منتدى دافوس العالمي- أن الاهتمام بوفد المملكة في منتدى دافوس يعكس دور المملكة في الاقتصاد العالمي، كما يعكس تطوره ونموه مقارنة بالاقتصادات الأخرى.


وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كان 3.2، ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى أكثر من 7.4، ونوه بأن تطور ونمو اقتصاد المملكة في ظل البيئة الدولية المشحونة، انعكس على الاهتمام العالمي بالمملكة العربية السعودية. 

 


السعودية

إبراهيم العساف

المملكة العربية السعودية

الاقتصاد السعودي


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