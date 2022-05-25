اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 06:14 م
أكرم القصاص
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وزير إسرائيلى يقرر عدم التصويت مع الحكومة.. ويثير أزمة جديد فى الائتلاف الحاكم

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:50 م
وزير إسرائيلى يقرر عدم التصويت مع الحكومة.. ويثير أزمة جديد فى الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت
أ ش أ

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قالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء إن أزمة جديدة طرأت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بعدما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد بالكنيست ميخائيل بيتون، وهو من حزب رئيس الوزراء عدم التصويت مع الحكومة حتى إشعار آخر.


وقالت الإذاعة، إن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية لن يصوت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات مع وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي حول خطة الإصلاح في المواصلات العامة.


وبحسب الإذاعة فقد استثنى بيتون التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية.


ومن المتوقع أن يصوت الائتلاف اليوم على عدة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية، كما الغى بيتون مداولات الجلسة التي كانت مخططة للأسبوع المقبل. 


إسرائيل

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