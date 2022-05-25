وزيرة الصحة الفرنسية: سجلنا 5 إصابات بجدرى القردة حتى الان

وقالت "بورغينيون" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن السلطات الفرنسية لا تتوقع تفشي المرض وأنها تتخذ الاحتياطات اللازمة بينها اليقظة في هذه الحالة لأن هذا الفيروس لم يعد يظهر في أوروبا.. مؤكدة أنه لقد تم وضع توصيات لتحديد واكتشاف وعزل المصابين وأن الوزارة تعد جاهزة لتوصية السلطات الصحية بشأن تطعيم الأشخاص المخالطين للمرض.



وأضافت الوزيرة الفرنسية أنه يوجد مخزون استراتيجي كاف بالوزارة حيث إن التطعيم لن يكون شاملاً.. مشيرة إلى أنها ستبحث الاثنين المقبل مع نظرائها الأوروبيين "الاستراتيجيات التي سنعتمدها" بخصوص هذا المرض، موضحًا أن الوضع تحت السيطرة في الوقت الحالي.



وكانت الهيئة العليا للصحة قد أوصت أمس الثلاثاء، بتطعيم البالغين من بينهم المهنيون الصحيون الذين خالطوا أحد المرضى.



يذكر أن فيروس جدري القرود يسبب أعراض الحمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد. وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين رئيسيتين له إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10% وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات نحو 1% من حالات الإصابة. وانتشر نوع غير عادى من الجدري في أوروبا والذي أبقى القارة في حالة تأهب، وهو ما يسمى بـ"جدري القرود"، حيث يوجد حتى الآن 12 حالة مؤكدة، ولا يزال 20 حالة أخرى قيد التحقق من الإصابة.