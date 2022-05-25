وزارة السياحة السعودية: المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا فى التقدم السياحي

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قالت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأربعاء إن المملكة احتلت المرتبة الثانية، في تقرير المنتدى الاقتصادي للسياحة والتنمية من حيث التقدم السياحي، مشيرة إلى أن السعودية أصبحت في المركز الـ33 من أصل أكثر من 100 دولة في قطاع السياحة.



وأوضحت مساعد وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، -خلال ندوة حول آفاق الاقتصاد السعودي في منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية-، أن السعودية سجلت 63 مليون زيارة خلال العام 2021.



وأشارت إلى أنه في عام 2019 عندما أطلقت المملكة استراتيجية السياحة الوطنية بدأنا بـ40 مليون زيارة في 2018 بما فيها الزيارات الدينية، ووصلنا في 2021 إلى أكثر من 60 مليون زائر.



وأضافت الأميرة هيفاء أن "الرخص السياحية كانت تستغرق حوالي أسبوعين، والآن عملية الحصول على رخصة سياحية لا تتجاوز 120 ثانية، وأقل من 5 دقائق للحصول على الفيزا الإلكترونية"