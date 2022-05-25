هتشوف الأهرامات من هناك.. تطوير كورنيش المقطم على الطراز العالمى.. فيديو

كتب: سيد الخلفاوى

رصد اليوم السابع أعمال تطوير كورنيش المقطم، والتى تتم على مساحة مليون و750 ألف متر بطول الكورنيش ليتحول إلى مزار سياحى يطل على الأهرامات وبحيرات عين الصيرة والفسطاط ومتحف الحضارة وعدد كبير من معالم القاهرة.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع، حيث تصل تكلفته حوالى 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالى 61 مليار جنيه، بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام اليوم.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.