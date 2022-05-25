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هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يفقد 9.6 مليار جنيه

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:48 م
هبوط مؤشرات البورصة للجلسة الثانية.. ورأس المال يفقد 9.6 مليار جنيه
كتب أحمد حسن

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.544 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.61%، ليغلق عند مستوى 10247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 12566 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4139 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.67% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة.
 

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