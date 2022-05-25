اليوم السابع
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هاربة من 364 سنة سجن.. سيدة أعمال تعترف: نصبت على مواطنين بشيكات بدون رصيد

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:00 ص
هاربة من 364 سنة سجن.. سيدة أعمال تعترف: نصبت على مواطنين بشيكات بدون رصيد قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترفت سيدة أعمال بهروبها من عدة قضايا أبرزها "شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة"، وذلك بعد نصبها على المواطنين وصدور قرارات بضبطها وإحضارها إثر الحكم عليها في عشرات القضايا وصلت الأحكام فيها لـ364 سنة سجن.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحبة شركة أدوية – مقيمة بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 160 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات" بإجمالى حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه، وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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