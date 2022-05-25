اليوم السابع
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نقابة الأطباء: قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات بدون مرتب يسرى على الأعضاء

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:45 م
نقابة الأطباء: قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات بدون مرتب يسرى على الأعضاء نقابة الأطباء
كتبت: آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تلقت عدة شكاوى من الأطباء بشأن بعدم موافقة السلطات المختصة في جهات عملهم على طلباتهم للحصول على إجازة بدون أجر للعمل بالخارج وبالأخص مديرية الصحة بالدقهلية، وذلك رغم صدور قرار رئيس الوزراء واضحًا وملزمًا لجميع الجهات المخاطبة، بشأن الإجازات بدون مرتب، والذى يسرى على الأطباء، حيث أنهم مخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وذلك فيما لم يرد به نص فى القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وطالب حسين، فى بيان، جميع مديريات الصحة والجهات التابعة لوزارة الصحة بالالتزام بقرار رئيس الوزراء، مؤكدا أن نقابة الأطباء وجميع الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى الحد من هجرة الأطباء للخارج، عن طريق تحفيزهم للعمل بداخل مصر بتهيئة عوامل وإصدار قرارات وتشريعات تؤدى إلى استقرار المنظومة الصحية، وليس عن طريق فرض القيود والتعنت فى الموافقة على طلبات قانونية ومشروعة.

وأشارت النقابة، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضوابط الإعارات والإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج سواء لأول مرة أو عند تجديدها، وذلك للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة، وألزم القرار السلطة المختصة الذى يتبع لها الموظف المخاطب بالقرار، بالموافقة على الطلب المقدم من الموظف بالحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج سواء لأول مرة أو لتجديدها، وتكون الموافقة في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على ألا يكون الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو عليه التزامات مالية لجهة عمله لم يقم بسدداها، وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في حالة تجديد الموظف للإجازة يجب أن يتقدم الموظف أو من ينوب عنه بطلب التجديد قبل إنتهاء الإجازة الحالية بمدة 30 يومًا على الأقل.


نقابة الاطباء

اجازة بدون مرتب

اجازات الاطباء

قرار رئيس الوزراء للاجازات بدون مرتب


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