"نظافة القاهرة" ترفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال فتح الطرق ورفع التراكمات من الرتش ومخلفات البناء والهدم الموجودة منذ إنشاء المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءة المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية قطاع البساتين، برفع كفاءه وفتح طرق ومداخل وشوارع المنطقة.

وتفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، فرق العمل من إنقاذ حلوان بالمعدات من حفارات ولوادر وسيارات الهيئة برفع تلك التراكمات، حيث تم رفع عدد 78 نقلة قلاب سكس ويل كبيرة مع تهذيب وتحسين المدخل الرئيسي للمنطقة تحت إشراف للمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان، والذي تم تكليفه من المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشئون الفنية بتلك المهمة.

ووجه الشرشابى باستمرار العمل على مدار الساعة طوال اليوم حتى يتم الانتهاء من رفع مخلفات البناء والهدم والرتش في كل مكان بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية، كما وجه بسرعة إصلاح كافة أعطال الأعمدة وتركيب كشافات الإضاءة بكافه أنحاء المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية بمعرفه المركزية للإنارة.

رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية



رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية



رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية



رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية



رفع مخلفات المنطقة الاستثمارية بالقطامية