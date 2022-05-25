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نزل يستحمى بسبب الحر جرفته المياه.. "جمال" غرق بفرع الرياح التوفيقى ببنها.. لايف

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:44 م
نزل يستحمى بسبب الحر جرفته المياه.. "جمال" غرق بفرع الرياح التوفيقى ببنها.. لايف عمليات البحث
القليوبية - إبراهيم سالم

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تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جهودها لانتشال جثمان "جمال محمد السيد أحمد"، 17 سنة، طالب بالصف الأول بالدبلومات الفنية، ويعمل سائقا على سيارة فان، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها، بعد أن نزل للاستحمام هربا من درجات الحرارة العالية، وجرفه التيار.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها أثناء الاستحمام.
 
على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى بالقليوبية، ومازالت تواصل جهودها لانتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق  الشاب "جمال محمد السيد أحمد"، 17 سنة، طالب بالصف الأول بالدبلومات الفنية، ويعمل سائقا على سيارة فان، ومقيم قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والذى لقى مصرعه غرقا بمياه فرع الرياح التوفيقى ببنها، بعد أن نزل للاستحمام هربا من درجات الحرارة العالية، وجرفه التيار.
 

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