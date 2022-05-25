ندوة تثقيفية حول التأمين الصحى الشامل بقرية المطاعنة فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الجمعية الزراعية بقرية المطاعنة جنوب الأقصر، وذلك إستمراراً لسلسلة الندوات التثقيفية فى القرى والنجوع للتعريف بالمنظومة ودعم الأهالى بالمحافظة.

ومن جانبه، افتتح الندوة المهندس سيد إسماعيل من الإدارة الزراعية بإسنا، حيث رحب بضيوف التأمين الصحي الشامل ومزارعي قرية المطاعنة، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من اجل تحقيق أهداف المنظومة الصحية داخل الأقصر.

وقال أحمد أمين مدير إدارة العلاقات العامة بفرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل، إن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي لجميع المواطنين، ويتم عن طريق التسجيل في أقرب وحدة صحية أو مركز طبي، للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم لكافة أفراد الأسرة والعرض على التخصصات الطبية المختلفة وصرف العلاج اللازم، وتابع أمين أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع، وهو نظام الزامي لجميع المواطنين، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات، وتسديد الإشتراكات مع إلتزام الدولة بإعفاء الغير قادرين طبقاً للقانون.

فيما تحدث رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة فى الفرع، أن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة، وتذليل العقبات أمام المنتفعين والتواصل مع الادارات المعنية بالفرع، وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات المواطنين عن التأمين الصحي الشامل، حيث تأتي هذه الندوة ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بناءاً على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.



جانب من حضور الندوة التثقيفية



ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل بإسنا



ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل