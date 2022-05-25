موسكو تنفى وجود تبادل للأسرى الأوكرانيين قبل محاكمتهم

وأكد رودينكو، وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، تعليقًا على تصريح المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا حول إمكانية مبادلة الجندي الروسي فاديم شيشيمارين الذي حكم عليه القضاء الأوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة "انتهاك قانون وأعراف الحرب"، ضرورة محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين وصدور أحكام بحقهم .. لافتا إلى أن أي حديث عن التبادل سابق لأوانه.



وأعرب رودينكو، عن استعداد روسيا للحوار مع كل من يهتم بإحلال السلام، مضيفا أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع موسكو فقط بعد عودة روسيا إلى مواقع ما قبل 24 فبراير، تثير شكوكا في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي.