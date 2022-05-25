منتدى دافوس يؤكد أهمية اتخاذ خطوات لترسيخ الاستدامة بقطاع السياحة

وشدد المنتدى في تقرير تنافسية السفر والسياحة، على أنه بهذه الإجراءات يمكن للقطاع مواصلة دوره كمحرك للتواصل العالمي والسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.



ووفقا للتقرير فقد تصدرت اليابان - لأول مرة- قائمة الوجهات السياحية لعام 2021، وذلك على الرغم من قيود السفر المفروضة أمام السياح الأجانب بسبب لمواجهة فيروس كورونا.



وبحسب التقرير الذي يصدر كل سنتين عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ونقلته وكالة أنباء كيودو اليوم، أن اليابان احتلت المركز الرابع عالميًا في محور "البنية التحتية للنقل الجوي والموارد الثقافية" والمركز الـ12 عالميًا في محور "الموارد الطبيعية"، بيد أنها جاءت في مرتبة منخفضة لاستجابتها لأزمة تغير المناخ، واحتلت المرتبة الـ107.



جدير بالذكر أن اليابان تعمل على تخفيف ضوابطها الحدودية المفروضة في مواجهة كورونا منذ مارس الماضي، بل وتخطط لمضاعفة الحد الأقصى للوافدين إلى الخارج إلى 20 ألف شخص يوميًا بدءًا من يونيو المقبل.