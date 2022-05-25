مكتبة الإسكندرية تتسلم إهداءات من سلطنة عمان.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تسلمت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، إهداءات مقدمة من سلطنة عمان وذلك خلال احتفالية أقامتها المكتبة، حيث قام بتسليم تلك الإهداءات السفير عبد الله بن ناصر الرحبي؛ سفير سلطنة عمان بالقاهرة، بحضور وفد رفيع المستوي من السفارة العمانية، وهم المستشار محمد الزبير؛ مستشار جلالة السلطان ووزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الزبير، والدكتور جمعة بن علي الجمعة؛ رئيس مجلس أمناء جامعة قابوس ووزير القوى العاملة الأسبق، وطائع جندل؛ رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل.

ونيابة عن الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية قام الدكتور شريف رياض؛ رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام باستلام الإهداءات، كما تقدم بالشكر إلى السفير عبد الله بن ناصر الرحبي والضيوف على هذا الإهداء الذي يعتبر قيمة إضافية لرواد المكتبة من الباحثين والمتخصصين، واثراء لها في العديد من المجالات الخاصة بدولة عمان.

وبدأ سفير سلطنة عمان كلمته بشكر خاص لمكتبة الإسكندرية واصفاً إياها بالصرح الحضاري الهام، ثم تحدث عن السلطان قابوس ومواقفه الإنسانية واهتمامه بشعبه وتاريخ بلاده وكيف بدأت فكرة الموسوعات المهداة للمكتبة نذكر منها "عمان منذ الأزل" و"موسوعة جبال عمان".

وقد تم خلال الاحتفالية تدشين كتابين عن تاريخ عمان هما كتاب الامبراطورية العمانية للدكتور صالح محروس محمد، وكتاب زياد بن المهلب للباحث محمد إبراهيم عبد الماجد.

ومن الكتب المهداة: كتاب " نافذه على عمان"، "عمان بلادي الجميلة" لمحمد بن الزبير، وفي الختام قام السفير بتسليم درع "سلطنة عمان" ودرع "بيت الزبير" إلى مكتبه الإسكندرية.