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"معلومات الوزراء": 356 مليار جنيه للدعم و310 مليارات للصحة بالموازنة الجديدة

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:36 م
"معلومات الوزراء": 356 مليار جنيه للدعم و310 مليارات للصحة بالموازنة الجديدة الموازنة الجديدة
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد يتناول الإنفاق الحكومى فى الموازنة الجديدة على القطاعات الاجتماعية؛ حيث وصلت مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و476 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79 مليار جنيه للبحث العلمى.
 
وتم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات بزيادة 38 مليار جنيه، و90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لـ4 ملايين أسرة. 
 
 
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موازنة العام الجديد

مخصصات الصحة والتعليم

تكافل وكرامة

معلومات الوزراء

مصطفي مدبولي


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