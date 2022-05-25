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مصرع فتاة وإصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الأربعاء، 25 مايو 2022 09:59 ص
مصرع فتاة وإصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقيت فتاة مصرعها وأصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من منطقة دهشور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.



كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع نورا عبد المنعم علي 19 سنة، وتم نقل الجثة لمستشفي طامية المركزي.

 

كما تبين إصابة 11 شخصا هم: هدير شعبان أبو السعود 16 سنة ودنيا سمير أحمد 15 سنة وبثينة فتحي عيسوي 16 سنة و تسبيح حنفي السيسي 19 سنة ومي محمد عبد الباقي 17 سنة ولمياء عبد العاطي السيد 16 سنة وعيد شاكر أحمد 32 سنة وميتدة سعد عبودي 16 سنة ومي سيد عبد العال 17 سنة وأماني أحمد محمود 17 سنة وعلاء رجب مرسي 14 سنة ونورا عبد المنعم علي 19 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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