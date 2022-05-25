مصرع شاب صدمته سيارة نقل خلال إنقاذه مصابين فى حادث أعلى الدائرى

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه، صدمته سيارة نقل اعلى الطريق الدائري بالقرب من كارتة الكريمات، حيث صدمته سيارة نقل محملة بالطوب، وذكر شهود عيان أن الشاب خلال إنقاذه مصابين في حادث تصادم، صدمته السيارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالقرب من كارتة الكريمات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة نقل محملة بالطوب، صدمت شابا مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وقال شهود عيان أن الشاب خلال قيادته تروسيكل، أعلى الطريق الدائري فوجىء بحادث تصادم، فتوقف لإنقاذ المصابين بسيارة ملاكي واتصل بالإسعاف، وخلال عبوره الطريق، حضرت سيارة نقل محملة بالطوب، فحاولت تفادى السيارة الملاكي، واصطدمت به، مما أسفر عن مصرعه.

أضاف شهود العيان أن الشاب حديث الزواج، حيث كان حفل زفافه منذ أسبوعين فقط، بإحدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.