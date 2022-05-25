"مشروعك" تقدم 1.9 مليار جنيه لتمويل وتنفيذ 14 ألف مشروع ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأن المشروعات التي جرى تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، قد وصل إلى مليار و938 مليونا و505 آلاف جنيه، والتي استفاد منها 24 ألفا و225 مشروعا، ووفرت ما يزيد عن 12 ألفا و300 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة منتصف مايو عام 2015 وحتى 25 مايو الجاري 2022.

وأكد المحافظ، أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعدته نهى محمد مدير" مشروعك" على مستوى المحافظة، وأوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، منوهة عن توجيهات المحافظ بأن تكون الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المواطنين في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.



ومن جهته أشار كريم عمر مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات، والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المشاركة في المشروع، وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.