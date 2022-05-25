محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنجاز الطرق المؤدية لمشروعات الإسكان الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، للوقوف على نسب التنفيذ الأخيرة في مختلف المشروعات الجارية ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء الزهور والضواحي، ورئيس مدينة بورفؤاد، وجهات المرافق ببورسعيد و عدد من الجهات التنفيذية والمقاولون المسؤولون عن المشروعات بمحافظة بورسعيد.



وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور نتائج المتابعة الميدانية للمشروعات و معدلات التنفيذ التي تمت حتى الٱن ، فضلا عن معدلات أعمال الترفيق في عدد من المشروعات، مستمعا لشرح موجز حول ٱخر تطورات العمل بشأن محطة الطرد بمدينة بورفؤاد و أعمال تطوير شارع اللواء أحمد عبد الله المؤدي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، موجها بالتنسيق الكامل بين جهات المرافق لسرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت.



كما تم استعراض، نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي، وشدد المحافظ على تكثيف الجهود فيما يتعلق بالأعمال الجارية بمشروع محطة صرف صحي البترول، حتى يتم البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي تباعا، واستكمال مشروعات تطوير الصرف الصحي بالضواحي.



واستمع محافظ بورسعيد لشرحا تفصيليا حول نسب إنجاز عدد من المشروعات في حي الزهور ، موجها بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة بالعمل وتذليل اى عقبات والالتزام بموعد محدد للانتهاء من جميع الأعمال.



وأكد محافظ بورسعيد أن جميع الأحياء تشهد طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تهدف لتحسين و جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددا على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة استعدادا لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الجديدة.



السكرتير العام والجهات التنفيذية