محافظ القليوبية يتابع أعمال المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بالخانكة والخصوص

القليوبية- إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، يأتي ذلك ضمن حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على المعدلات الدقيقة للتنفيذ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن القليوبية.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع الطريق.

وتابع "الهجان"، إزالة المباني بنطاق مدينة الخانكة والذي تم الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة كمرحلة أولى والبدء في المرحلة الثانية بإجمالي 52 مبنى، وقد تم الانتهاء من إزالة 23 مبنى، وفي مدينة الخصوص تم الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة كمرحلة أولي والبدء بالمرحلة الثانية وإجمالي المباني 140 مبنى، تم الانتهاء من 12 مبنى وجاري استكمال الأعمال.

ووجه محافظ القليوبية، بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للإنتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، جاء ذلك بحضور كلاً من مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.



أعمال توسعة الطريق الدائرى



جانب من الجولة