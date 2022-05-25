اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بالخانكة والخصوص

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:46 ص
محافظ القليوبية يتابع أعمال المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بالخانكة والخصوص جانب من الجولة
القليوبية- إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدينتي الخانكة والخصوص، يأتي ذلك ضمن حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على المعدلات الدقيقة للتنفيذ لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن القليوبية.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع الطريق.

وتابع "الهجان"، إزالة المباني بنطاق مدينة الخانكة والذي تم الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة كمرحلة أولى والبدء في المرحلة الثانية بإجمالي 52 مبنى، وقد تم الانتهاء من إزالة 23 مبنى، وفي مدينة الخصوص تم الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة كمرحلة أولي والبدء بالمرحلة الثانية  وإجمالي المباني 140 مبنى، تم الانتهاء من 12  مبنى وجاري استكمال الأعمال.

ووجه محافظ القليوبية، بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للإنتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، جاء ذلك بحضور كلاً من مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.

أعمال توسعة الطريق الدائرى
أعمال توسعة الطريق الدائرى

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال سير العمل
خلال سير العمل

 

 

 


اخبار القليوبية

توسعة الطريق الدائرى

إزالة المبان المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى

محافظ القليوبية

الخصوص

الخانكة

تعويضات


الموضوعات المتعلقة

زراعة القليوبية: حصاد 46600 فدان قمح وتوريد 120 ألف طن للصوامع

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:16 ص

ضبط 5 أطنان أغذية مجهولة المصدر فى حملات رقابية بالجيزة والقليوبية

الأربعاء، 25 مايو 2022 11:07 ص

نماذج مشرفة.. دكتورة بجامعة بنها تنال جائزة دولية تمنحها إيطاليا والهند.. لايف

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:04 م

رئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر مدينة العبور.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:56 ص

صباح الإيد الشغالة.. انطلاق موسم جمع البطاطس بالقليوبية.. بث مباشر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:48 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة