محافظ الغربية يرأس المجلس التنفيذي ويوافق على اعتماد الحيز العمراني لـ 15 عزبة

الغربية

رحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بأعضاء برلمان الشباب في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، وأعضاء المجلس، حيث أشار المحافظ إلى حضور 5 من أعضاء برلمان شباب الغربية لاجتماعات المجلس التنفيذي.

وذلك في إطار حرص الدولة على تأهيل الشباب، وتمكينهم من خلال الممارسة الفعلية والاحتكاك الفعلي بصانعي القرار.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها عدم دخول أي موظف أو مواطن إلى الدواوين العامة والمصالح الحكومية داخل نطاق الغربية ،دون تقديم ما يفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات حيث وافق المجلس على اطلاق اسم الشهيد هيثم ميمي الهواري على مدرسة نشيل الابتدائية المشتركة بقطور ، كما وافق على إطلاق اسم المواطن أحمد الشهاوي على مبنى المجمع الأزهري والمقام على قطعة الأرض السابق التبرع بها بمساحة 3000م٢ بزمام نمرة البصل مركز المحلة الكبرى.

كما وافق المجلس على قبول التبرع بعدد 4 قطع أراضي، لإقامة محطات رفع صرف الصحي بـقرى مركز بسيون، كما وافق على تعديل جزء من المخطط التفصيلي لقرية خرسيت والموافقة على إعادة فتح دار المناسبات بطنطا مع دراسة مقترحات مقدمة لفتح عدد من الأدوار في مراكز المحافظة.

وفي سياق آخر وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعدد 15 عزبة تابعين لمراكز ( زفتى – السنطة – المحلة الكبرى – بسيون – طنطا – قطور – كفر الزيات ) وهي عزب (يوسف ربيع، متولي حميده، منشأة أبو عمار "أبو شعير"، جمعه الدبي، الشبكة "أحمد الشبكة"، الموين، نبيه السرجاني "ماهر القبلية"، مشال الغربية"الصيادين"، عبده غالي"الدكتور"، حسن أبو جازية، عابدين "شديد القديمة"، عبد الحكم عبد اللطيف، محمود مرسي أبو جازية، الدمر، الشوربجي).

يذكر أن محافظة الغربية ،قد اعتمدت في وقت سابق الأحوزة العمرانية لجميع قرى المحافظة، إلى جانب اعتماد الحيز العمراني لعدد 826 عزبة من أصل 1150 عزبة بنطاق المحافظة ليصل بذلك إجمالي عدد العزب المعتمدة إلى 73 %.