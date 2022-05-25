محافظ الدقهلية ومساعدي وزير العدل يفتتحون 4 مكتب شهر عقاري بالمحافظة

كتب شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، فرع توثيق ضواحي المنصورة بمنية سندوب، ومأمورية السجل العينى والتوثيق بمركز تمى الأمديد، وفرع توثيق نادى قضاة المنصورة، بعد رفع كفائتهم، وفرع توثيق ميت العامل الجديد مركز أجا.

جاء ذلك بحضور المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة جنوب الدقهلية الابتدائية، والمستشار ياسر الوصيف رئيس محكمة شمال الدقهلية الابتدائية، والمستشار شريف البطراوي والمستشار يامن يوسف والمستشار نبهان عبدالهادي المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد الوزير للشهر العقاري والتوثيق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وثمن محافظ الدقهلية دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم نظراً للطلب الشديد علي مكاتب التوثيق.

وأكد "مختار" علي أن المحافظه بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفه من خلال التعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدوله المختلفة.

ومن جانبه صرح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري أنه سيتم افتتاح وتطوير العديد من فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزيه مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

وأكد المستشار "حجازي" أن الوزاره تعمل علي تطوير كافة مكاتب الشهر العقاري وتحسين الخدمات المقدم للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه .

والجدير بالذكر أنه سيتم غداً الخميس افتتاح خمس فروع اخرى بنطاق المحافظة وهى ( فرع توثيق المنصورة النموذجى ، وفرع توثيق كفر الجنينه مركز نبروه، وفرع توثيق ضواحى ميت غمر ، وفرع توثيق أتميده مركز ميت غمر ، بعد رفع كفائتهم ، وفرع توثيق البلامون مركز اجا الجديد كليا ) .

وجدير بالذكر أيضا أن هذه الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد الذى يختصر الاجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف ، كما يتيح خدمات مميزه كالحجز المسبق عن طريق تطبيق ارغب فى عمل توكيل ، وامكانية اجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق انجاز للتعاملات فى وقت اسرع وبدقة عالية باستخدام النماذج المؤمنة.

حضر الافتتاح رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة المنصورة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة تمي الامديد .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين كافة الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال تطوير وانشاء المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .