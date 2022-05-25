محافظ الأقصر يستقبل وفدا أردنيا لبحث التعاون ضمن التوأمة مع البتراء

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة الدكتور سليمان علي ضيف الله الفرجات- رئيس سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة بين محافظة الأقصر، ومدينة "البترا" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ورحب محافظ الأقصر بالوفد الأردني، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ مؤكدا على حرص محافظ الأقصر على استمرار التنسيق لتعزيز والارتقاء بأوجه التعاون بين الجانبين خاصة في المجال السياحي.

ومن جانبه عبر رئيس سلطة أقليم البترا، عن سعادته بزيارة الأقصر والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدا أن سرعة تفعيل اتفاقية التوأمة بين البترا والأقصر تؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تفعيل التعاون الثنائي بين المدينتين وذلك في ظل العلاقات الوثيقة والأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض مصور عن مقومات محافظة الأقصر الأثرية والسياحية والزراعية والصناعية وعن قطاعات الخدمات المختلفة والبنية التحتية بالمحافظة، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الجانبين، حيث حضر اللقاء نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد الدكتورة هدى المغربي، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن الجانب الأردني سعادة النائب محمود ابراهيم محمد الفرجات، وعطوفة متصرف لواء البترا السيد بندر خلف عيد الزبن، ومدير السياحة السيد صبري محمود محمد الفضول، ومديرة الشؤون القانونية الدكتورة فاطمة ابراهيم علي الهلالات، وتعتبر مدينة البتراء مدينة أثرية وتاريخية ومن أهم مواقع الجذب السياحي على مستوى المملكة الأردنية، وتقع على مسافة 262 كيلو مترا جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتتميز بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي، حيث قام العرب الأنباط بنحتها من الصخر منذ أكثر من 2000 عام.