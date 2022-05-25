اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم دول المجلس لأمن واستقرار العراق

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:00 ص
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم دول المجلس لأمن واستقرار العراق مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وقوف دول المجلس إلى جانب العراق ودعم أمنه واستقرار، انطلاقا من أن أمن العراق من أمن دول مجلس التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش مشاركة الحجرف في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

وأشارت إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض علاقات التعاون المشترك وأوجه تنميتها لخدمة المصالح المشتركة.

 


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