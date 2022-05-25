مجزرة تكساس.. القصة الكاملة لمقتل 19 تلميذا برصاص مراهق داخل مدرسة بأمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

مجزرة جديدة بطلها عنف السلاح داخل الولايات المتحدة ، والحصيلة 21 قتيلاً بينهم 19 تلميذا علي يد مراهق لا يتجاوز عمره 18 عاماً، في وقت تشتغل فيه معركة تشريعية للضغط علي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي، للمطالبة بتعديل ضوابط وقوانين حيازة السلاح داخل البلاد.

وقالت السلطات لوكالة أسوشيتيد برس، إن ما لا يقل عن 19 طفلاً وشخصين بالغين قتلوا في إطلاق النار، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا لنقل مصابين في حالات خطرة لتلقي العلاج.

وحددت الشرطة المشتبه به في حادث إطلاق النار، وهو سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عامًا، وقال مسئول إنه قتل على يد الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

وذكرت في بيان أنه "أطلق النار وقتل - بشكل مروع وغير مفهوم ، ما أسفر علي قتل 14 طالبًا في حينها، وقتل مدرسًا"، موضحاً أن راموس استخدم مسدس وبندقية محتملة، ويقول المسؤولون إن المدرسة كان بها طلاب في الصفوف الثاني والثالث والرابع.

معركة مبكرة في الكونجرس

وأدت عمليات القتل إلى ردود واسعة في واشنطن العاصمة مع رد فعل الديمقراطيين والجمهوريين على إطلاق النار، ورد الديموقراطيون على إطلاق النار بالدعوة إلى مزيد من الإجراءات والسيطرة على السلاح.

وقال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في كلمة: "لماذا تقضي كل هذا الوقت في الترشع لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة ، لماذا تمر بكل متاعب الحصول على هذه الوظيفة ، لوضع نفسك في موقع السلطة ، إذا كانت إجابتك هي أنه مع زيادة هذه المذبحة ، مثل أطفالنا يركضون للنجاة بحياتهم ، نحن لا نفعل شيئًا؟ "

بينما ركز الجمهوريون على الصلاة من أجل المجتمع وتعلم المزيد من المعلومات حول الحدث، حيث غرد السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس): "أنا وهايدي (زوجته) نرفع صلاة للأطفال والعائلات بحماس في حادث إطلاق النار المروع في أوفالدي. نحن على اتصال وثيق بالمسؤولين المحليين ، لكن التفاصيل الدقيقة ما زالت تتكشف. شكراً لتطبيق القانون البطولي وأول المستجيبين لتصرفهم بسرعة ".

يعد أسوأ إطلاق نار في مدرسة ابتدائية منذ إطلاق النار في نيوتاون بولاية كونيكت في عام 2012 وأسوأ إطلاق نار في المدرسة بشكل عام منذ باركلاند بولاية فلوريدا في عام 2018.