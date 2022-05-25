ليتوانيا تدعم أوكرانيا بمعدات دفاعية بقيمة 15.5 مليون يورو

أ.ش.أ

أعلنت ليتوانيا، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا بـ20 ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" إلى جانب عشر شاحنات عسكرية وعشر مركبات لإزالة الألغام.

وذكرت وزارة الدفاع الليتوانية بحسب الموقع الرسمي لشبكة "راديو وتلفزيون ليتوانيا"، أن قيمة هذه المعدات تقدر بنحو 15.5 مليون يورو.

وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس ‏أنوشوسكاس في بيان صحفي، إن "الدعم المنسق من جانبنا ومن حلفائنا أمر حاسم لانتصار أوكرانيا".. مضيفا "قدمت ليتوانيا المساعدة الأولى في مجال الأسلحة قبل بدء العملية العسكرية، والآن نفكر في تقديم دعم إضافي فعال وحاسم للأوكرانيين".

وقدمت ليتوانيا حتى الآن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز ستينجر وأسلحة مضادة للدبابات وسترات وخوذات مدرعة ومدافع هاون عيار 120 ملم وأسلحة صغيرة وذخيرة وكاميرات تصوير حراري وطائرات بدون طيار ورادارات مراقبة.

وتقدر المساعدة العسكرية التي قدمتها ليتوانيا لأوكرانيا حتى الآن بحوالي 100 مليون يورو.. كما بدأت ليتوانيا أيضا في تدريب الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الغربية.