لصوص الدراجات النارية بالقاهرة يعترفون: نسرقها لشراء هيروين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف لصوص بسرقة الدراجات النارية من المواطنين في القاهرة، وذلك لبيعها وشراء هيروين، حيث نجحوا في تنفيذ عدد من الجرائم.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" قاما باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة خاصته، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" وعاطل - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (الدراجة النارية ملك المُبلغ – مركبة توك توك ملك أحدهما - سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة - عدد (5) لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.