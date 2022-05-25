لايف من أكبر شوادر البطيخ فى المنوفية.. والبطيخة تبدأ من 5 جنيهات

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر داخل شادر لبيع البطيخ بسوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لمعرفة أنواع البطيخ والأسعار المتداولة لبيع البطيخ.





ويقول سيد بركات صاحب شادر البطيخ بسوق الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن أسعار البطيخ تبدأ من 5 جنيهات للبطيخة وصولا إلى 25 جنيها، ويتم بيعها جملة إلى التجار لبيعها مرة أخرى إلى التجار، حيث يتم بيع البطيخ من خلال الشادر بـ100 بطيخة حسب السعر بداية من 5 جنيها إلى 25 جنيها.



ويشير بركات، أننا نقوم أولا بمعاينة البطيخ داخل المزارع ويتم شراؤه بالبطيخة، وتتم النهاية بجحم البطيخة وكونها حمراء ومرملة من الداخل وهذا أفضل أنواع البطيخ، ويباع البطيخ داخل الشادر لتجار التجزئة لبيعه للمواطنين.



ويؤكد صاحب شادر البطيخ بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه بدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء ونبيع البطيخ فى المزاد فى حضور تجار التجزئة، على كل 100 بطيخة، وحسب طلب تاجر التجزئة، والأسعار تبدأ من 5 جنيهات حتى 25 جنيها، مشيرا إلى أننا نتعامل مع أصحاب المزارع من شتى المحافظات وبالتحديد من محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية.